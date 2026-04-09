Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним за певних умов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, однак наголосив, що такі переговори можливі лише за чітко визначених умов і на нейтральній території. Водночас нині переговорний процес перебуває у стані паузи через складну ситуацію на фронті та відсутність гарантій з боку Росії.

За словами глави держави, Україна зацікавлена у справедливому мирі та завершенні війни дипломатичним шляхом. Зеленський підкреслив, що зустріч із російським лідером може відбутися не в Москві й не в Києві, а на нейтральній території за участі міжнародних посередників. Такий формат, на думку української сторони, дозволить забезпечити прозорість переговорів і уникнути політичного тиску.

Президент також зазначив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню за принципом «дзеркальної тиші», тобто взаємної відмови від обстрілів. Він підкреслив, що Київ готовий до такого кроку у разі, якщо Росія погодиться виконувати аналогічні зобов’язання. На його думку, саме режим припинення вогню може стати першим реальним кроком до подальших переговорів і пошуку компромісних рішень.

Окремо Зеленський звернув увагу на роль міжнародних партнерів у можливому переговорному процесі. За його словами, участь третіх сторін, зокрема США та інших союзників, може відіграти ключову роль у створенні умов для діалогу між сторонами конфлікту. Водночас у Кремлі також заявляли про зацікавленість у переговорах за участі міжнародних посередників, що може свідчити про можливість відновлення дипломатичних контактів у майбутньому.

Експерти зазначають, що заяви про готовність до переговорів не означають швидкого завершення війни. Перед початком діалогу сторони мають узгодити низку складних питань, серед яких безпекові гарантії, територіальна цілісність України та механізми контролю за виконанням домовленостей.

Наразі ситуація залишається напруженою, а дипломатичні контакти тривають на різних рівнях. Попри складні обставини, українська влада продовжує наголошувати на необхідності пошуку політичного рішення, яке дозволить зупинити бойові дії та забезпечити стабільний мир у регіоні.