ЄС змінив правила в’їзду з 10 квітня: що потрібно знати

З 10 квітня 2026 року в країнах Європейського Союзу запрацювали нові правила перетину кордонів. Вони пов’язані із запуском сучасної цифрової системи контролю — Entry/Exit System (EES), яка змінює процедуру в’їзду для громадян країн, що не входять до ЄС.

Нова система повністю замінює традиційні штампи в паспорті електронною реєстрацією. Тепер під час першого в’їзду до країн Шенгенської зони іноземці повинні пройти біометричну реєстрацію — зробити фото обличчя та здати відбитки пальців. Усі ці дані зберігатимуться в єдиній базі, що дозволить автоматично фіксувати кожен в’їзд і виїзд із території Євросоюзу.

Система EES застосовується до громадян усіх країн, які не є членами ЄС або Шенгенської зони, включаючи громадян Великої Британії та України. Вона діє у 29 країнах, серед яких більшість держав Європейського Союзу, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Водночас Ірландія та Кіпр поки що залишаються поза системою і продовжують використовувати традиційний паспортний контроль.

За словами представників Єврокомісії, головна мета нововведення — підвищити безпеку кордонів та зменшити кількість порушень міграційних правил. Система дозволяє автоматично відстежувати терміни перебування іноземців і виявляти тих, хто перевищує дозволений строк перебування — зазвичай це 90 днів протягом 180 днів.



Однак впровадження нових правил може спричинити тимчасові незручності для мандрівників. У перші дні роботи системи в аеропортах і на кордонах можливі довші черги через необхідність збору біометричних даних. Експерти попереджають, що час проходження контролю може збільшитися, особливо в періоди активних подорожей.

Разом із тим у Європейському Союзі наголошують, що після завершення адаптаційного періоду нова система дозволить значно прискорити перевірки та зробити подорожі більш безпечними. Очікується, що після першої реєстрації повторні поїздки до ЄС будуть проходити швидше, оскільки всі необхідні дані вже зберігатимуться в електронній базі.

Фахівці радять мандрівникам планувати подорожі заздалегідь і приїжджати до аеропорту раніше, ніж зазвичай, щоб уникнути затримок під час проходження контролю. Нові правила можуть стати одним із найважливіших змін у системі прикордонного контролю Європи за останні роки та суттєво вплинути на порядок подорожей до країн ЄС.