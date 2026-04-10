Перемир’я між США та Іраном зірвано

Світ знову затамував подих: напруження між США та Іраном досягло критичної точки, а оголошене перемир’я багато експертів називають лише тимчасовою паузою перед новим витком конфлікту.

Останні дні стали особливо тривожними після різких заяв президента США Дональда Трампа, який попередив про можливість катастрофічних наслідків у разі ескалації. За його словами, масштабний удар по Ірану міг би призвести до глобальних руйнувань, яких людство ще не знало. Водночас він наголосив, що такого сценарію ще можна уникнути, якщо сторони домовляться.

Ситуацію ускладнює боротьба за контроль над Ормузькою протокою — стратегічним маршрутом, через який проходить значна частина світових поставок нафти. США жорстко відреагували на наміри Ірану запровадити плату за проходження танкерів, назвавши такі кроки неприпустимими і небезпечними для глобальної економіки.

На цьому тлі сторони погодилися на тимчасове припинення атак терміном на два тижні. Це рішення було ухвалене після міжнародного тиску та переговорів за участю посередників, зокрема Пакистану, який запросив представників США та Ірану на новий раунд переговорів.

Проте навіть після оголошення перемир’я ситуація залишається вибухонебезпечною. У регіоні фіксують нові інциденти з безпілотниками та активізацію військових сил, що лише підсилює відчуття нестабільності. Експерти попереджають: будь-яка провокація або випадковий інцидент може миттєво зруйнувати крихку дипломатичну паузу.

Аналітики також наголошують, що конфлікт між США та Іраном давно вийшов за межі двостороннього протистояння. До нього опосередковано залучені інші держави Близького Сходу, а також глобальні гравці, для яких стабільність регіону має критичне значення. Зростання військової співпраці Ірану з іншими країнами вже викликає занепокоєння у НАТО, де заявляють про потенційне посилення військових можливостей Тегерана.

Та найбільше занепокоєння викликає економічний фактор. Будь-яке блокування Ормузької протоки може спричинити різке зростання цін на нафту, що миттєво вдарить по економіках багатьох країн світу. Саме тому навіть короткочасне загострення здатне викликати глобальну кризу — від подорожчання пального до нестабільності фінансових ринків.

Сьогодні головне питання звучить дедалі гостріше: чи стане нинішнє перемир’я першим кроком до миру, чи це лише короткий перепочинок перед новим ударом?

Світова історія не раз доводила: великі конфлікти часто починаються не з масштабної атаки, а з ланцюга дрібних рішень, які здаються тимчасовими. І саме зараз, на тлі гучних заяв і демонстрації сили, світ стоїть перед вибором — дипломатія чи нова велика війна.