У Польщі розпочали будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю

Як зазначили автори, йдеться про чотириметрову огорожу вздовж технічної дороги, увінчану колючим дротом, а також додаткові спіралі дроту і двометровий паркан з боку лісу, покликаний запобігти пораненню тварин.

За словами командира Підляського відділу прикордонної служби Славоміра Клекотки, будівництво загородження розпочалося одночасно у п’яти місцях, і з кожним днем огорожа стає все довшою. Матеріали закупила прикордонна служба, а роботи виконують військові інженерних військ.

«Ми почали з найбільш критичних для нас місць. Ми визначили їх з огляду на можливі спроби незаконного перетину кордону людьми, які намагаються потрапити до нашої країни нелегально», — зазначив Клекотка.

Він додав, що нова інфраструктура має уповільнити спроби нелегального перетину кордону мігрантами.

«Це дасть нам час на реакцію. Тут уже буде значно більший шанс затримати цих осіб і позбавити їх інструментів, адже все відбуватиметься вже повністю на польській території», — зауважив Клекотка.