Результати виборів в Угорщині: завершення епохи Орбана

У неділю, 12 квітня 2026 року, в Угорщині відбулися парламентські вибори, які стали історичними для країни та всієї Європи. За попередніми результатами підрахунку майже 99% голосів, переконливу перемогу здобула опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром. Вона отримала близько 69% голосів і 138 місць із 199 у парламенті, що дозволяє сформувати конституційну більшість.

Правляча партія «Фідес», яку очолював прем’єр-міністр Віктор Орбан, отримала значно меншу підтримку — приблизно 27% голосів і 55 місць у парламенті. Ще одна політична сила — партія «Наша батьківщина» — отримала близько 3% голосів і 6 мандатів. Таким чином, результати виборів означають суттєву зміну політичного курсу країни після багатьох років стабільного правління однієї партії.

Ці вибори стали завершенням 16-річного періоду правління Віктора Орбана, який перебував на посаді прем’єр-міністра з 2010 року. Його уряд проводив політику так званої «неліберальної демократії», що викликало критику з боку Європейського Союзу через обмеження свободи медіа та реформування судової системи. Вибори 2026 року розглядалися як важливий вибір для країни — продовжити попередній курс або повернутися до більш тісної співпраці з Європою.

Явка виборців стала рекордною — понад 77–79% громадян взяли участь у голосуванні, що свідчить про великий інтерес суспільства до політичних змін. Після оголошення перших результатів Віктор Орбан визнав поразку та привітав переможця. Тим часом у столиці країни Будапешті тисячі людей вийшли на вулиці святкувати перемогу опозиції.

Новий лідер країни Петер Мадяр заявив, що його головними пріоритетами стануть боротьба з корупцією, реформування державних інституцій та відновлення тісних відносин із Європейським Союзом. Очікується, що перемога його партії може змінити позицію Угорщини в міжнародній політиці та вплинути на взаємодію країни з НАТО і ЄС.

Експерти зазначають, що результати виборів можуть мати значний вплив не лише на внутрішню політику Угорщини, а й на всю Європу. Зміна влади означає новий етап розвитку держави та можливість реформ, які раніше були складними для реалізації. Таким чином, вибори 2026 року вже називають одними з найважливіших політичних подій у Європі цього року.