Як вибрати ідеальний кондиціонер для вашої квартири.

Коли температура за вікном стрімко зростає, одне з найважливіших рішень, яке ви можете прийняти, — це встановлення кондиціонера у вашій квартирі. Однак, перш ніж купувати перший-ліпший кондиціонер Київ, давайте розберемося, як обрати ідеальне рішення для вашого помешкання.

Визначте розміри приміщення.

Перший крок — з’ясувати, який об’єм повітря потрібно охолодити вашому кондиціонеру. Виміряйте площу приміщення (довжина × ширина) і врахуйте висоту стелі. Ця інформація допоможе вам визначити необхідну потужність кондиціонера, що вимірюється у кіловатах (кВт) або у тисячах британських теплових одиниць (BTU).

Кожен виробник кліматичної техніки в маркуванні кондиціонера вказує число, яке відповідає певній площі приміщення. Наприклад, 07 — до 20 метрів, 09 — до 25 метрів тощо.

Також важливо зазначити: якщо у вас кімната площею 20 квадратних метрів, ми рекомендуємо купувати кондиціонер, розрахований на площу до 25 квадратних метрів. Таким чином ви встановите кондиціонер із невеликим запасом потужності, який швидше охолоджуватиме або опалюватиме приміщення. А головне — значно зменшиться споживання електроенергії та зношування обладнання якщо замовити послугу чистка кондиціонера Київ.

Оберіть тип кондиціонера:

Спліт-системи. Ці кондиціонери складаються з двох частин: внутрішнього блоку, який встановлюється всередині приміщення, та зовнішнього блоку, який розміщується зовні. Вони ідеально підходять для квартир і забезпечують більш рівномірний розподіл прохолоди; Віконні кондиціонери. Це більш компактні та доступні варіанти, які встановлюються безпосередньо у вікні. Вони підходять для невеликих приміщень і зазвичай вимагають менше зусиль для встановлення. Але в наш час їх дуже рідко використовують у побуті; Портативні кондиціонери. Якщо ви віддаєте перевагу гнучкості та не хочете встановлювати кондиціонер на постійній основі, портативні кондиціонери можуть стати чудовим рішенням. Їх легко переміщати з кімнати в кімнату, але вони можуть бути менш ефективними та більш гучними, ніж інші типи кондиціонерів; Мультиспліт-системи. Це кондиціонер з одним зовнішнім блоком, до якого можна підключити до 5 внутрішніх блоків. Мультиспліт-системи використовуються для окремо розташованих приміщень, але частіше — у житлових будинках, де на одну квартиру на фасаді будівлі припадає одна точка підключення для одного зовнішнього блоку кондиціонера.



Зверніть увагу на додаткові функції кондиціонера:

Деякі кондиціонери оснащені додатковими функціями, які можуть підвищити ваш комфорт:

Вбудований фільтр для очищення повітря. Це особливо важливо для алергіків або тих, хто мешкає у забруднених міських районах;

Функція підігріву. Деякі моделі можуть працювати не тільки в режимі охолодження, а й у режимі обігріву, що робить їх корисними рішеннями для використання цілий рік;

Таймер і пульт дистанційного керування. Ці функції забезпечують більш зручне керування кондиціонером, дозволяючи вам налаштовувати його роботу відповідно до вашого розкладу.

Подумайте про дизайн кондиціонера та рівень шуму під час його роботи.

На сьогоднішній день популярні бренди кліматичної техніки пропонують величезний асортимент кондиціонерів з різними внутрішніми блоками. За стандартом, як і у всіх інших виробників, вони випускаються у білому кольорі, але є й дизайнерські моделі, у яких внутрішні блоки представлені у чорному, золотому, срібному та білому кольорах.

Вибираючи кондиціонер, зверніть увагу й на рівень його шуму. Якщо ви мешкаєте у квартирі з обмеженим простором або вас турбує шум, зверніть увагу на моделі з низьким рівнем шуму. Такі моделі ідеально підійдуть для спальні чи дитячої кімнати, і навіть працюючи вночі, кондиціонер не порушить ваш сон.

Нарешті, не соромтеся звернутися до професіоналів за консультацією та послугою кондиціонер з установкою. Вони можуть допомогти вам обрати найбільш підходячу модель, встановити її та надати поради щодо догляду. Ще одна важлива причина, чому краще замовляти кондиціонер у професіоналів, — це гарантії. Гарантія на техніку, на виконані монтажні роботи та на матеріали.

Якщо розібратися в усьому цьому, вибір кондиціонера для вашої квартири може здатися складним, але з правильними знаннями та рекомендаціями він стає набагато простішим. Зробіть правильний вибір і насолоджуйтеся прохолодою у найспекотніші літні дні!