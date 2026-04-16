Ціни на пальне 16 квітня: скільки коштують бензин, дизель і автогаз

Станом на 16 квітня середня вартість бензину А-95 в Україні становить 73,12 грн за літр. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на портал «Мінфін».

Середні ціни на пальне в Україні

На сьогодні паливо на АЗС продають у середньому за такими цінами:

бензин А-95 преміум — 76,58 грн/л

бензин А-95 — 73,12 грн/л

бензин А-92 — 67,34 грн/л

дизельне пальне — 91,39 грн/л

автомобільний газ — 49,17 грн/л

Де пальне найдешевше і найдорожче

За даними порталу, бензин А-95 преміум доступний на більшості заправок у регіонах, що перебувають під контролем України. Найнижча середня ціна зафіксована в мережі UKRNAFTA — 69,90 грн/л, найвища — 80,99 грн/л у мережі Grand Petrol на Київщині. У Луганській області цього виду пального немає.

Бензин А-95 продається майже в усіх областях, окрім Луганської. Найдешевше його можна придбати по 66,85 грн/л у мережі Brent Oil на Харківщині, найдорожче — по 77,99 грн/л у Grand Petrol.

Бензин А-92 також відсутній у Луганській області. Найнижча ціна — 61,00 грн/л у мережі ZOG у Запорізькій області, найвища — 74,49 грн/л у мережі «Рур-груп» на Кропивниччині.

Дизельне пальне доступне майже в усіх мережах АЗС на підконтрольній території. У Луганській області воно відсутнє. Найнижча ціна — 87,85 грн/л у Brent Oil, найвища — 93,99 грн/л у Grand Petrol.

Що впливає на вартість пального у 2026 році

Із 1 січня 2026 року в Україні підвищили ставки акцизу на пальне. Згідно із законом, ухваленим у 2024 році, акцизи щороку зростатимуть до 2028 року для наближення української моделі оподаткування до європейської.

Експерти зазначають, що на ціни також впливають зовнішні чинники — зростання світових цін на нафту, геополітична нестабільність та підвищений попит на ринку.

За словами фахівців, якщо нафта й надалі дорожчатиме, ціни на українських АЗС можуть зрости ще на кілька гривень за літр.

Вплив на економіку

Економісти наголошують, що подорожчання пального особливо відчутне для аграрного сектору, де витрати на паливно-мастильні матеріали є значною частиною собівартості робіт. Це може позначитися на цінах на продукти харчування у другій половині року.