Делегація ЄС 17 квітня обговорить з Мадяром розблокування кредиту в 90 млрд євро для України

Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає «Європейська правда».

«Завтра делегація вирушає до Будапешта, де розпочнуться дискусії з майбутнім урядом Угорщини», – поінформувала вона.

Речниця нагадала, що раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголошувала про наміри найшвидшого початку роботи з новим урядом Угорщини, аби «обговорити, якими є позиції нового уряду, і відштовхуватися від цього».

«Час спливає для низки тем, чи то ми говоримо про українську позику, чи то про фонди ЄС, тому, очевидно, в інтересах Угорщини, і в інтересах ЄС, щоб ми досягли прогресу якомога швидше», – розповіла Піньо.

Апрель 16th, 2026 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

