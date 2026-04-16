Очільник САП щодо можливої підозри Єрмаку: обвинувачення має базуватися на переконливих доказах

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, коментуючи ймовірність оголошення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку, заявив, що САП не анонсує подібні процесуальні кроки, оскільки це суперечить принципу презумпції невинуватості.

Відповідаючи на запитання журналістів, Клименко наголосив, що сторона обвинувачення повинна виходити в процес лише з належно підготовленою позицією, яка спирається на вагомі та достатні докази.

За його словами, значна частина проведених обшуків не завершується врученням підозр. Саме тому у справах такої категорії рішення мають ухвалюватися лише за наявності сильної доказової бази.

Очільник САП підкреслив, що робота прокуратури повинна ґрунтуватися не на суспільному запиті чи очікуваннях, а виключно на фактах, законі та належних юридичних підставах.

Він також зазначив, що відомство зобов’язане зберігати незалежність і діяти в межах правового поля.

На уточнення журналістів щодо можливого анонсування підозр Клименко повторив, що такі дії порушували б законодавчі принципи та могли б негативно вплинути на подальший розгляд справ у суді.

Раніше повідомлялося, що бізнесмена Тимура Міндіча, який перебуває під санкціями та фігурує у справі щодо корупції в енергетичній сфері, а також колишнього очільника ОП Андрія Єрмака викликали на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про арешт майна після обшуку в Києві.