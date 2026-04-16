Словаччина може заблокувати 20-й пакет санкцій проти РФ, але не виступатиме проти €90 млрд для України

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова заблокувати новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, однак не має наміру перешкоджати наданню Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.

За його словами, позиція Словаччини щодо санкцій була озвучена членам європейського комітету словацького парламенту.

Бланар зазначив, що словацька сторона прагне отримати чіткі, прозорі та підтверджені гарантії щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Раніше представники уряду Словаччини вже заявляли, що підтримуватимуть санкційні рішення лише за умови, якщо вони не суперечитимуть національним інтересам країни.

Водночас, за словами міністра, ця позиція не поширюється на питання фінансової допомоги Україні. Словаччина не планує блокувати кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро.

Також Бланар позитивно оцінив сигнали від майбутнього уряду Угорщини, які свідчать про готовність підтримати виділення Україні зазначених коштів.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що роботу нафтопроводу «Дружба» можуть відновити до кінця квітня після наслідків російської атаки.