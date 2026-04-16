Зеленський отримав премію «Чотири свободи», якою відзначили український народ

Президент України Володимир Зеленський та український народ стали лауреатами міжнародної премії «Чотири свободи», яку присуджують за мужність, стійкість і відданість демократичним цінностям.

Церемонія вручення нагороди відбулася в місті Мідделбург у Нідерландах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час виступу Зеленський зазначив, що, попри порушення міжнародного права та світового порядку, у світі зберігається більшість країн, які розуміють: війна не може бути нормою, а агресію та насильство необхідно зупиняти.

За словами президента, небайдужість людей і держав до подій в Україні дає надію на те, що світ зможе позбутися воєн у майбутньому.

Також глава держави закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять українців, які загинули внаслідок російської агресії.

У своїй промові Зеленський наголосив, що Володимир Путін усвідомлює власні дії, а його політику справедливо порівнюють із нацистською через експансіоністські наміри.

Президент підкреслив, що російське керівництво намагається вирішувати долю інших народів і ставить під сумнів саме право на їхнє існування.

Він також зазначив, що основою російської агресії є хибне твердження про нібито відсутність України як окремої держави та спроби представити її частиною Росії.

За словами Зеленського, метою Москви є не лише знищення України, а й прагнення контролювати сусідні держави та впливати на систему безпеки в Європі.