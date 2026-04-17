Буданов підтвердив підготовку нового обміну полоненими найближчим часом Між Україною та Росією найближчим часом може відбутися черговий обмін військовополоненими. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі Цензор.НЕТ. За його словами, процес підготовки таких обмінів залежить від низки фізичних і юридичних процедур, які мають пройти обидві сторони. Буданов зазначив, що проведення нового обміну вже очікується найближчим часом, однак інколи процес затягується через технічні та правові питання. Він також навів приклад попереднього обміну, коли українська сторона була готова до процедури вчасно, тоді як інша сторона не встигла завершити необхідну підготовку.