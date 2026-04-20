Війна з Іраном на межі: захоплення судна, стрибок цін на нафту і новий виток напруги

Остання доба в районі Перської затоки стала однією з найнапруженіших за останні місяці. Серія інцидентів у водах Ормузької протоки, яка є ключовою артерією світової торгівлі нафтою, знову привернула увагу всього світу. Захоплення іранського судна, різке зростання цін на нафту та нестабільність судноплавства створюють атмосферу, яку експерти вже називають критичною.

19 квітня військово-морські сили США здійснили операцію із захоплення іранського вантажного корабля, який, за їхніми даними, намагався прорвати морську блокаду. Судно було зупинене попереджувальним вогнем, після чого на його борт висадилися морські піхотинці. Іран одразу назвав ці дії «піратством» і заявив про можливу швидку відповідь. Така риторика свідчить про високий ризик подальшого загострення конфлікту.

Паралельно ситуація в Ормузькій протоці різко погіршилася. Після короткого періоду часткового відкриття рух суден знову став нестабільним. Деякі танкери змушені розвертатися або чекати дозволу на прохід через небезпеку обстрілів. За оцінками аналітиків, у регіоні можуть залишатися сотні суден, які не можуть вчасно доставити вантажі.

Ці події вже відчутно вплинули на світовий ринок енергоносіїв. Ціни на нафту за останню добу зросли більш ніж на п’ять відсотків. Причиною стала не лише небезпека для судноплавства, а й побоювання щодо скорочення поставок. Ормузька протока забезпечує транспортування значної частини світової нафти, і будь-яке її блокування одразу відображається на вартості пального в різних країнах.

Фінансові ринки держав Перської затоки також відреагували негативно. Біржі в Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Катарі показали падіння індексів на тлі зростаючої напруги. Інвестори остерігаються затяжної кризи, яка може вплинути на регіональну економіку та глобальні торгові маршрути.

Окреме занепокоєння викликає перспектива зриву переговорів між сторонами. Після інциденту з судном Іран заявив, що може відмовитися від подальших консультацій. У відповідь США не виключають можливість нових військових дій, якщо дипломатичні домовленості не будуть досягнуті. Це створює ситуацію, коли будь-який новий інцидент може стати точкою неповернення.

Експерти попереджають: найближчі дні можуть визначити подальший розвиток подій у регіоні. Якщо сторони не знайдуть компромісу, напруга може перейти в масштабніший конфлікт, наслідки якого відчує не лише Близький Схід, а й світова економіка загалом. Поки що Ормузька протока залишається однією з найнебезпечніших точок на глобальній карті, а світ уважно стежить за кожною новиною з цього регіону.