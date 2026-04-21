G20 готує екстрені переговори через ризик глобального голоду



Світові лідери країн G20 готуються до нових екстрених переговорів через загрозу масштабного продовольчого дефіциту. Причиною стали перебої з постачанням добрив і зростання цін на енергоносії, спричинені військовими конфліктами на Близькому Сході та нестабільністю світових ринків.

За даними міжнародних фінансових структур, ситуація може призвести до різкого збільшення кількості людей, які не мають доступу до достатньої кількості їжі. За оцінками Міжнародного валютного фонду (IMF), до 145 мільйонів людей можуть опинитися під загрозою голоду, якщо постачання добрив і продовольства залишатиметься порушеним.

Чому проблема виникла саме зараз

Ключовим фактором нинішньої кризи стало скорочення доступу до добрив, які є основою сучасного сільського господарства. Порушення логістичних маршрутів і обмеження експорту призвели до того, що багато країн, особливо в Африці та Азії, не можуть закупити достатню кількість ресурсів для вирощування врожаю.

Під час нещодавньої зустрічі міністрів фінансів G20 було наголошено, що доступ до добрив є критично важливим для стабільності світового продовольчого ринку. Деякі країни вже розглядають можливість звернення за міжнародною фінансовою допомогою, щоб уникнути масового дефіциту продуктів.

На думку експертів, нинішня криза є не лише результатом війни чи політики. Вона також пов’язана зі зміною клімату, посухами та підвищенням цін на енергію, які безпосередньо впливають на собівартість виробництва продуктів харчування.

Думка експертів: ризики зростають

Експерти провідних міжнародних організацій вже попереджають про довгострокові наслідки.

Девід Малпасс, колишній президент Світового банку (World Bank), раніше наголошував, що зростання цін на енергоносії та добрива створює ланцюгову реакцію, яка призводить до подорожчання їжі та посилення продовольчої нестабільності. За його словами, найбільше постраждають країни, які залежать від імпорту продуктів і не мають власних ресурсів для виробництва.

Інший експерт — Сінді Маккейн, виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme), зазначила, що світ уже перебуває «на межі нової хвилі продовольчої кризи». За її оцінками, поєднання війни, економічної нестабільності та кліматичних змін створює умови, які можуть спричинити гуманітарні катастрофи у найбільш уразливих регіонах.

Міжнародні організації, включаючи IMF, World Bank та U.N. World Food Programme, також підкреслюють, що різке зростання цін на нафту і газ безпосередньо впливає на ціни на їжу і посилює продовольчу небезпеку.

Які рішення можуть ухвалити країни G20

Очікується, що переговори G20 будуть зосереджені на кількох ключових напрямках:

Запобігання обмеженням експорту добрив

Багато країн розглядають тимчасові заборони на експорт, щоб зберегти ресурси для власних потреб. Проте експерти вважають, що це лише погіршить глобальну ситуацію. Фінансова підтримка найбідніших країн

Очікується, що міжнародні фінансові інституції можуть запропонувати нові кредитні програми для країн, які опинилися під найбільшим ризиком. Створення гуманітарних коридорів

Розглядається можливість відкриття спеціальних маршрутів для доставки добрив і продовольства до регіонів із високим ризиком голоду.

Які регіони найбільше під загрозою

Найвищий ризик прогнозується для країн Африки на південь від Сахари, частини Південної Азії та Близького Сходу. У цих регіонах населення значною мірою залежить від імпортних продуктів і міжнародної допомоги.

Експерти зазначають, що навіть незначне скорочення врожаю може спричинити різке зростання цін на базові продукти — пшеницю, кукурудзу та рис. Це, у свою чергу, може викликати соціальну напругу, масові протести та навіть політичну нестабільність.

Аналітика: що це означає для світової економіки

З економічної точки зору, продовольча криза може мати ефект «доміно». Зростання цін на продукти призводить до інфляції, а це змушує центральні банки підвищувати процентні ставки. У результаті економічне зростання сповільнюється, а рівень бідності збільшується.

На думку економістів, світ стоїть перед подвійним викликом: необхідно одночасно стабілізувати ринки та забезпечити доступ до їжі для найбідніших верств населення. Якщо країни G20 не зможуть швидко узгодити спільні рішення, ризик глобальної продовольчої кризи значно зросте.