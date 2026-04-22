Посли ЄС погодили 90 млрд євро допомоги Україні та новий пакет санкцій проти Росії — лід зрушив

Європейський Союз зробив один із найважливіших фінансово-політичних кроків за останній рік: посли держав-членів погодили виділення 90 млрд євро фінансової допомоги Україні та затвердили 20-й пакет санкцій проти Росії. Остаточне формальне затвердження очікується найближчим часом після завершення процедур погодження на рівні Євроради.

Це рішення стало можливим після того, як було знято політичні блокування, пов’язані з транзитом нафти через трубопровід «Дружба», що раніше викликало заперечення з боку окремих країн ЄС.

Фінансова підтримка: ключ до стабільності України

Заплановані 90 млрд євро — це один із найбільших фінансових пакетів підтримки Україні за час повномасштабної війни. Передбачається, що кошти будуть розподілені на 2026–2027 роки, а частина фінансування піде на оборонні витрати та підтримку державного бюджету.

Сьогодні економіка України перебуває під серйозним тиском. Державні витрати значно перевищують доходи, а оборонний сектор займає понад чверть ВВП країни. Без зовнішнього фінансування існує ризик бюджетного дефіциту та фінансової нестабільності.

Нові санкції проти Росії: фокус на енергетиці та оборонній промисловості

Разом із фінансовою підтримкою ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований на обмеження ключових секторів російської економіки.

Серед основних напрямків санкцій:

обмеження діяльності російського військово-промислового комплексу

боротьба з так званим «тіньовим флотом» для транспортування нафти

замороження активів російських компаній

обмеження на послуги у сфері зрідженого газу (LNG)

заходи проти обходу санкцій через треті країни

Ці заходи спрямовані на подальше послаблення економічного потенціалу Росії та зменшення можливостей фінансування війни.

Експертна думка: що означає цей пакет для України та Європи

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма»

Український політичний аналітик Олександр Краєв неодноразово наголошував, що масштабні фінансові пакети від ЄС — це не лише підтримка бюджету, а й інструмент довгострокової стабілізації держави.

За його оцінками, така допомога має три ключові ефекти:

підтримує функціонування державних інституцій забезпечує стабільність фінансової системи підвищує довіру міжнародних інвесторів

Краєв підкреслює, що стабільне фінансування дозволяє Україні планувати бюджет на кілька років вперед, що є критично важливим у воєнний період.

Андерс Аслунд, міжнародний економіст та експерт Atlantic Council

Відомий економіст Андерс Аслунд вважає, що масштабні кредити ЄС для України — це інвестиція у безпеку Європи, а не лише допомога одній державі.

На його думку, економічна стійкість України напряму впливає на безпеку всього європейського регіону. Він також наголошує, що значна частина таких програм фінансування має довгострокові умови повернення або може бути частково компенсована за рахунок російських активів у майбутньому.

Політичний сигнал: ЄС демонструє єдність

Рішення про виділення допомоги стало також важливим політичним сигналом. Після тривалих дискусій та внутрішніх розбіжностей Європейський Союз продемонстрував здатність діяти консолідовано.

Факт погодження пакета на рівні послів означає, що більшість ключових політичних питань уже вирішені, а остаточне затвердження — лише формальність.

Що це означає для майбутнього війни

Фінансова допомога та санкції разом створюють подвійний ефект:

Україна отримує ресурси для оборони та економічної стабільності

Росія стикається з новими економічними обмеженнями

Це означає, що стратегія ЄС спрямована не лише на короткострокову підтримку, а на довготривале стримування агресії.

Погодження 90 млрд євро допомоги Україні та нового пакета санкцій проти Росії стало важливою подією, яка може визначити економічну та політичну ситуацію в Європі на найближчі роки.

Експерти сходяться на думці, що цей пакет — не просто фінансова підтримка, а стратегічний інструмент зміцнення безпеки Європи. Його реалізація може стати одним із ключових факторів стабільності України в умовах війни та визначальним кроком у подальшому протистоянні Росії.