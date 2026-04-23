ЄС розблокував кредит для України на €90 млрд, а також остаточно схвалив 20-й пакет санкцій проти РФ

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наразі сторони працюють, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні або червні. Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку в Україні ще не виробляють, а також на підготовку української енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

«Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом», – зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що Україна продовжить опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду щодо позики у 90 млрд євро Україні на 2026-27 роки та щодо 20-го пакету санкцій. Вона зазначила, що тепер сторони перейдуть до швидкої реалізації на обох напрямках.

ЄС запровадив 20-й пакет санкцій проти РФ

Також ЄС розблокував 20-й пакет санкцій проти РФ. Це найбільший пакет доповнень за два роки, йдеться на сайті Європейської Ради. Пакет включає 120 окремих доповнень та багаторівневі економічні санкції, спрямовані на ключові сектори, які підживлюють війну Росії проти України.

Пакет санкцій ЄС передбачає поступову заборону морських перевезень російської нафти та узгоджується з G7 і коаліцією цінових обмежень. Він охоплює 36 об’єктів енергетичного сектору від розвідки до транспортування і розширює санкції проти «тіньового флоту»: ще 46 суден з обмеженням доступу до портів і послуг.

Запроваджено жорсткіші правила продажу танкерів і заборону обслуговування російських суден, а з 2027 року — обмеження на послуги LNG-терміналів. Також під санкції потрапили порти Мурманськ і Туапсе та термінал у Карімуні.

Фінансовий блок включає обмеження для 20 російських банків і 4 іноземних установ, а також санкції проти криптосектору: заборону платформ із РФ, обмеження операцій і підтримки цифрового рубля.

Введено санкції проти 58 оборонних компаній і 16 іноземних постачальників (Китай, ОАЕ, Центральна Азія, Білорусь), а також посилено експортні обмеження ще для 60 організацій. Вперше застосовано механізм протидії обходу — обмеження експорту до Киргизстану.

Розширено заборони на експорт (понад 360 млн євро) та імпорт (понад 570 млн євро), введено квоту на аміак. Санкції також охоплюють осіб, причетних до депортації дітей, культурних злочинів і пропаганди.

Окремо посилено режим проти Білорусі до 2027 року, включно з новими обмеженнями та санкціями проти пов’язаних структур.