Тільки від жінки залежить, якою буде новонароджена дитина — вчені

Вчені зробили переворот в науці. Виявляється, якою буде народжена дитина вирішує… жінка.

Запліднення не є випадковим і не виграє найшвидше: насправді яйцеклітина вирішує, хто переможе.



Десятиліттями нас вчили, що у гонці запліднення перемагає найшвидший сперматозоїд.

Проте дослідження, опубліковане у Proc Biol Sci, демонструє, як насправді працює людське розмноження.

Вчені проаналізували фолікулярні рідини 60 пар у лікарні Святої Марії у Манчестері.

Вони спостерігали, що яйцеклітина виділяє хімічні речовини, щоб активно залучати сперматозоїди від конкретних чоловіків.

За допомогою цих сигналів яйцеклітина здійснює власний біологічний відбір, щоб вирішити які клітини зможуть наблизитися.

Яйцеклітина спеціально шукає клітини, які мають оптимальну генетичну сумісність з її власним біологічним навантаженням.

Цей відбір фокусується на генах імунної системи, щоб забезпечити здоровіше потомство.

Примітно, що ця клітинна перевага не завжди сприяє свідомо обраному партнеру.

Ця хімічна комунікація показує, що жіноча біологія продовжує оцінювати варіанти навіть після інтимної зустрічі.

Розуміння цього клітинного процесу дозволяє шукати точні рішення щодо випадків безпліддя невідомого походження.

Наука продовжує документувати точний рівень біологічної взаємодії, який існує насправді під час репродуктивного процесу.