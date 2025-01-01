Велика Британія домовилась про виробництво понад 5 тис. ракет для України

Про це повідомляє The Economist.

«2 березня, через два дні після катастрофічної зустрічі Володимира Зеленського в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом, уряд (Британії — ред.) оголосив про укладення угоди на суму до 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 млрд доларів — ред.) з компанією Thales на виготовлення понад 5 000 ПТРК для України», — пише видання.

Згідно з повідомленням, вартість угоди складає 1,6 млрд фунтів стерлінгів і фінансується коштом британського кредиту в 3,5 млрд фунтів стерлінгів, призначеного для закупівлі британської зброї для України.

Крім того, ці угода також суттєво сприятиме розвитку компанії Thales»

«Протягом наступних двох років кількість працівників, що налічує 850 осіб, збільшиться до 1050, і Thales відкриє третій завод у Північній Ірландії», — пише автор матеріалу.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Thales займалася виробництвом ракет NLAW, які були розроблені шведською компанією Saab і передані Україні Великою Британією. Однак, які саме протитанкові ракети будуть вироблені в рамках нової угоди, поки що не повідомляється.

Март 22nd, 2025 | Category: Статьи | Leave a comment

Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі

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Февраль 28th, 2025 | Category: Политика, Статьи | Leave a comment

Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

«Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіуса дії», — розповіли у джерелі.

Міністерство оборони відмовилося коментувати відповідну інформацію, оскільки це може піти на користь російському диктатору Володимиру Путіну. Там лише додали, що підтримка України з боку Великої Британії є «залізною».

 

Довідка. SCALP / Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.

Ноябрь 26th, 2024 | Category: Статьи | Leave a comment

Трамп і його перші кадри

Республіканці наближаються до повного контролю над Конгресом США. Вони забезпечили собі більшість у Сенаті, а для контролю над Палатою представників їм не вистачає трьох місць. Тим часом Дональд Трамп вже оголосив про свої майбутні перші кадрові рішення.

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Ноябрь 11th, 2024 | Category: Общество, Политика, Статьи, Экономика | Leave a comment

Трохи розбавлю зраду, або «не все так погано»


Трохи розбавлю зраду, або «не все так погано» — рекомендую до розповсюдження, щоб підняти настрій трохи.
Байден таки готує дембельський акорд для України.

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Октябрь 17th, 2024 | Tags: | Category: Віталій Рождаєв, Іноземна пресса українською, Политика, Статьи | Leave a comment

Вчені кажуть, що розкрили загадку походження Христофора Колумба

Христофор Колумб (портрет невідомого художника, 1500 рік)

Іспанські вчені, які дослідили ДНК Христофора Колумба, зробили висновок, що першовідкривач Америки, найімовірніше, був іспанським євреєм родом із Валенсії.

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Октябрь 15th, 2024 | Category: История, Культура, Статьи | Leave a comment

WSJ: Російське Міноборони тисне на Путіна, вимагаючи оголосити нову хвилю мобілізації

Чиновники Міністерства оборони Росії чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив нову хвилю мобілізації для «війни на виснаження» проти України.

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Сентябрь 20th, 2024 | Category: Статьи | Leave a comment
 
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