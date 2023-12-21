Авив Гефен и, вернувшаяся из плена ХАМАСа, Мия записали песню про трагедию 7 октября

Известный израильский автор и исполнитель Авив Гефен и 17-летняя Мия Леймберг, освобожденная из плена ХАМАСа 28 ноября, выпустили совместную песню под названием «Черный рассвет», посвященную трагическим событиям 7 октября.
«Когда мне рассказали, что Мия — музыкант, я не мог не обратиться к ней. Она сразу поняла, о чем эта песня, — сказал Авив. — Мы встретились несколько раз по работе, и каждый раз я восхищался ею. Взаимопонимание возникло с первой минуты».
В своей новой композиции Гефен поет так:
«С 7 октября 2023 года
Мы считаем дни,
Дни, в которые мы больше никогда не будем
Такими, как прежде.
Мы проснулись внезапно
И увидели черный рассвет.
Мы не были готовы
К клубам дыма, окутавшим наш юг.
Девушки и юноши, за которыми летела смерть,
Искали дорогу, чтобы спастись, — и Всевышнего.
Дети, проснувшиеся утром,
Уже не будут играть во дворе.
С тех пор это преследует нас,
И об этом невозможно забыть».
Leave a Reply