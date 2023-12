У Львові через вибух газу загинуло троє людей: поліція розпочала кримінальне провадження США: дрон, атаковавший танкер у берегов Индии, был запущен из Ирана » Путін готовий зупинити війну, пише NYT. Що стоїть за цими заявами? Американське видання New York Times повідомляє, що російський президент Володимир Путін через посередників передає західним країнам сигнали, що, попри його публічну риторику про незмінні цілі «спецоперації», він був би згодний заморозити конфлікт в Україні уздовж нинішньої лінії фронту. Водночас багато експертів поставилися до таких заяв скептично і стверджують, що таким чином російський лідер намагається ввести Захід в оману. Видання посилається на двох колишніх функціонерів високого рангу, близьких до Кремля, та «американських та міжнародних чиновників», які отримали повідомлення від емісарів Путіна і поділилися цією інформацією анонімно. Крім того, за словами американських чиновників, Путін «промацував ґрунт» для угоди про припинення вогню ще роком раніше, восени 2022 року. Ця його ініціатива, про яку раніше не повідомляли, відбулася після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни. Тоді Путін зазначав, що він задоволений захопленою Росією територією і готовий до перемир’я, кажуть чиновники. Як пише NYT, така неодноразова зацікавленість Путіна у припиненні вогню свідчить про те, що кремлівський лідер намагається маневрувати, щоб зменшити ризики та зберегти собі відкрити можливості у війні, яка триває довше, ніж він очікував. Паралельно з тим, як публічно Путін використовує палку риторику щодо своїх цілей в Україні, приватно він «телеграфує про бажання проголосити перемогу та рухатися далі», зазначає видання. «Вони кажуть: «Ми готові вести переговори про припинення вогню, — цитує NYT високопоставленого міжнародного чиновника, який зустрічався з російськими високопосадовцями цієї осені. — Вони хочуть залишитися там, де вони є на полі бою». Водночас видання зазначає, що немає жодних доказів того, що лідери України, які пообіцяли повернути всю свою територію, приймуть таку угоду. Деякі американські офіційні особи кажуть, що це може бути вже знайома спроба Кремля ввести в оману, і такі заяви не відображають справжнього бажання пана Путіна піти на компроміс. Колишні російські чиновники додають, що Путін цілком може змінити свою думку, якщо російські війська зможуть отримати перевагу на полі бою. Хоча Путін одержимий, як він вважає, своєю історичною місією повернути «споконвічні російські землі», він дуже хоче, щоб більшість росіян продовжували жити нормальним життям. Готуючи Росію до багаторічної війни, він тихо намагається дати зрозуміти, що готовий її закінчити. «Він справді готовий зупинитися на поточних позиціях, — цитує New York Times колишнього російського чиновника, який, за його словами, передає неофіційний меседж Кремля. — Відступати він не готовий ні на метр». Зараз Путін, за словами нинішніх і колишніх посадовців, бачить сприятливий момент для угоди за збігом факторів: глухий кут на полі бою, наслідки невтішного наступу України, підтримка Заходу, яка слабшає, а також війна в Газі. Ще однією ознакою готовності Путіна обговорювати припинення вогню Times називає зустріч Путіна з опозиційним політиком Григорієм Явлінським наприкінці жовтня. Це дуже маргінальний політик у нинішніх російських реаліях, але Путін погодився його прийняти і проговорив із ним 90 хвилин, що «каже саме за себе», цитує його газета. Речник Путіна Дмитро Пєсков надіслав кореспондентові NYT голосове повідомлення, в якому вказав на публічні заяви російського президента про незмінність цілей операції, а тези, подані газетою, назвав концептуально неправильними. Але хоча публічно Путін продовжує дотримуватися своєї агресивної лінії, американські чиновники бачать зміни в його позиції, пише NYT. Зокрема, вони зазначають, що він більше не вимагає відставки уряду Зеленського. Чиновники твердять, що внаслідок припинення вогню, яке пропонує Путін, Україна збереже свій суверенітет зі столицею в Києві, однак Росія отримає контроль над майже 20 відсотками її території, яку вона наразі завоювала. Вони додають, що поки Путін сигналізує, що він відкритий для такої угоди, він чекає, щоб йому дали більш конкретну пропозицію. Серед багатьох ймовірних каменів спотикання – палке бажання Путіна не допустити членства України в НАТО. Але один із колишніх російських чиновників зазначив, що розбіжності з цього приводу не стануть перешкодою для Путіна, оскільки очікується, що альянс не прийме Україну в осяжному майбутньому. Тим не менш, високопоставлені американські чиновники кажуть, що вони не вірять, що хтось з українських політиків зможе погодитися на угоду, яка залишить Росії таку велику територію України. Інший потенційний глухий кут виникає через прагнення Путіна поставити в центр будь-яких переговорів Сполучені Штати. Своєю чергою, американські чиновники кажуть, що США не вели і не будуть вести переговори від імені України. При цьому багато хто на Заході скептично ставиться до припинення вогню, оскільки вони вважають, що Путін таким чином отримає можливість переозброїтися для майбутнього нападу. Як приклад NYT наводить президента Латвії Едгара Рінкевичса, який стверджував у інтерв’ю, що Путін веде війну, бо мріє «відновити імперію». «Вони ніколи не дотримувалися жодних домовленостей, — каже Рінкевичс про росіян, — і вони порушували їх одразу, коли бачили для цього зручний момент». «Затримка допомоги та підготовки до нової агресії» Статтю New York Times у своєму щоденному зведенні проаналізував американський Інститут вивчення війни (ISW). На думку аналітиків інституту, Путін може вимагати тимчасового припинення вогню, бо воно принесе користь Росії, оскільки дасть їй час підготуватися до нової агресії проти України. При цьому Путін у грудні публічно заявляв, що його максималістські цілі в Україні — «денацифікація», «демілітаризація» та нав’язування «нейтрального статусу» залишаються незмінними, нагадує ISW. Час, коли Путін нібито непублічно повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше свідчить про те, що Росії намагається затримати та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж про серйозну зацікавленість у припиненні війни, вважають автори звіту. ISW пише, що спостерігав аналогічні спроби Кремля ввести в оману західних політиків і змусити їх чинити тиск на Україну, щоб та почала переговори з Росією минулої зими. Москва, на думку експертів, хотіла перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори — замість гарантій того, що Київ матиме достатньо військової техніки перед весняно-літнім контрнаступом. Наразі Кремль, ймовірно, використовує залаштункові канали для досягнення аналогічного ефекту на тлі дебатів на Заході щодо подальшої військової допомоги Україні, резюмують автори звіту. «Глибоке нерозуміння російсько-української війни» АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES З обуренням поставився до статті New York Times також і відставний підполковник американської армії Александр Віндман, який є вихідцем з України. Він вважає, що за нею стоять ті, хто намагається підтримувати неофіційний канал переговорів із Москвою. «Не знаю, що більш образливо: боягузливість колишніх творців політики, які боїться виступати під своїм ім’ям… і при цьому мають таку зарозумілість, що думають, що зможуть досягти мирної домовленості, — чи корисні ідіоти, які розводять нас на путінський мир», — написав Віндман у мережі Threads. «Ця стаття показує глибоке нерозуміння російсько-української війни та незнання Путіна. А аналіз медіа, неграмотних щодо російської теми, показує нездатність вивчити уроки з десятиліття провалів тих, хто радив умиротворювати агресора», — додає він. bbc.com