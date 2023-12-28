Як відкрити рахунок в іноземному банку?

Така послуга, як відкриття рахунок у банку іншої країни, вигідна з багатьох причин і фізичним, і юридичним особам. Але перед тим, як приступати безпосередньо до процесу, слід дізнатися про всі нюанси, щоб усе зробити правильно.

Але краще відкриття рахунку в іноземному банку довірити професіоналам компанії Campio Group. Тут вам допоможуть визначитися і з країною, де відкривати рахунок, та з етапами всієї процедури. Тому ви зможете керувати своїми фінансами, проводити різні банківські операції на законному рівні.

Особливості відкриття рахунок в іноземному банку

Насамперед, кожен банк дотримуватиметься світових стандартів, а тому ви повинні пройти процедуру «Know Your Client» або «Знай свого клієнта». Тобто фінансова організація може вимагати різні документи, які надаватимуть їй всю необхідну інформацію про вас як про потенційного клієнта. Сюди відносяться:

документи, що засвідчують вашу особу;

інформація про ваш капітал — чи законний він, де саме ви його отримали;

причина відкриття рахунку в іноземному банку;

послуги, якими ви плануєте користуватися у фінансовій організації;

інформація про вашу компанію, а саме її діяльність;

інформація про бізнес-партнерів, та багато іншого.

Стандартною процедурою буде заповнення анкети перед тим, як подавати документи. Деякі банки особливо цінують свою репутацію і намагаються захистити себе від будь-яких махінацій, тому можуть вимагати особистої присутності потенційного клієнта.

Відкриття рахунку в іноземному банку включає такі важливі моменти:

важливо визначитися з країною, де ви відкриватимете рахунок. У кожній державі свої вимоги та нюанси у цій галузі — з ними потрібно ознайомитись та враховувати кожну деталь надалі;

необхідно зібрати всі документи, які вимагатиме банк – у цьому допоможуть фахівці. Це важливо, тому що у різних банків вимоги індивідуальні в цьому плані, і необхідно нічого не проґавити;

у деяких випадках може знадобитися початковий депозит;

необхідно знати, які зобов’язання з оподаткування ви повинні дотримуватись у тій країні, в якій і відкриватимете рахунок.

Термін відкриття рахунку також різниться у різних країнах. Також, можливо, потрібно буде сплатити комісійний збір із банківського обслуговування.

Юридичний відділ банку розпочне ретельну перевірку наданої вами інформації. Якщо вам заявку буде схвалено, рахунок буде відкрито протягом кількох днів.