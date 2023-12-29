Прогноз погоди на вихідні 30–31 грудня: снігу на Новий рік знову не буде

Цього року Україну знову обійдуть новорічні морози та снігопади. За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде відносно теплою і без істотних опадів. Подекуди пройдуть невеликі дощі, а морозів не передбачається навіть уночі.

Погода в суботу 30 грудня

У суботу денна температура повітря в Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській, Полтавській і Миколаївській областях становитиме близько 0 °С. На решті території країни буде тепліше: на півночі очікується +5…+7 °С, у центрі та на заході — +6…+8 °С, на півдні та південному сході — зовсім не грудневі +8…+11 °С. Навіть уночі термометри покажуть плюсову температуру — +1…+3 °С.

На заході місцями пройде невеликий дощ. У решті областей буде хмарно з проясненнями і без опадів. Щож, хоч і не найбажаніша новорічна погода, але вельми приємна.

Погода в неділю 31 грудня

В останню неділю 2023 року також буде відносно тепло. На більшій частині території країни опадів не передбачається. Лише у Сумській та Харківській областях місцями пройде невеликий мокрий сніг, а в Донецькій, Полтавській, Луганській і Дніпропетровській областях — короткочасний дощ.

На сході, в центрі та на півночі України повітря прогріється до +4…+6 °С (уночі — до +2…+4 °С), на заході — до +6…+8 °С (уночі — близько 0 °С), на півдні — до +8 … +11 °С (уночі — до +3 ° С).

Погода у понеділок 1 січня

У 2024 році можна символічно розпочати «нове життя» не лише з 1 січня, а й з понеділка. Температура повітря буде нетипово високою для січня: близько +3…+6 °С — на сході країни, до +5…+8 °С — у центральних і західних областях, близько +2…+5 °С — у північних, до + 8…+11 ° С — у південних. Уночі температура повітря в усіх регіонах становитиме близько 0 °С.

Перший тиждень нового року розпочнеться з невеликих дощів у західних і північних регіонах (до 3 мм). Похмура погода на початку тижня також буде в Сумській і Чернігівській областях, тут пройде невеликий мокрий сніг (до 3 мм). У решті регіонів обійдеться без опадів, а хмарність буде мінливою.

Народні прикмети та вірування

Іній зранку 30 грудня віщував теплу погоду найближчими тижнями, а затягнуте хмарами небо — багатий урожай фруктів та овочів улітку.

Дощова погода 31 грудня обіцяла теплі січень і лютий, а туман — сильний вітер найближчими днями. До речі, якщо напередодні Нового року опинитеся в парку, прислухайтеся до круків — вважається, що вони кричать особливо активно до кардинальної зміни погоди.