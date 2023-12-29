Туск: польские власти близки к прекращению блокады границы с Украиной

Правительство Польши близко к прекращению блокады нескольких пограничных переходов с Украиной водителями грузовиков, сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Польские водители блокируют несколько пунктов пересечения границы с Украиной с 6 ноября. Они требуют от Европейского Союза восстановить систему, при которой украинским компаниям нужно было получать разрешения для работы в странах блока, а европейским дальнобойщикам – для въезда в Украину.

«Мы близки к пониманию, что наши действия могут принести результаты – как переговоры в Киеве, так и в Брюсселе», – заявил Туск на пресс-конференции.

«Не думаю, что мы добьемся максимума, которого хотят дальнобойщики, но, похоже, то, что может быть достигнуто, позволит нам убрать эмоции и снять блокаду на границе», – указал Туск.