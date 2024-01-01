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Сили ППО у новорічну ніч знищили 87 із 90 ворожих «шахедів»

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що атака дронів здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава у Криму, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Крім того, що росіяни випустили 90 безпілотників Shahed-136/131, окупанти завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона.

У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БПЛА — 87 із 90 «шахедів». Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

1 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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