Росіянам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми 2 січня — «Укренерго»

Попри певні пошкодження енергомереж та складнощі, які спричинила атака росіян 2 січня, росіянам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, коментуючи наслідки ранкової масованої атаки ворога.

«Ми досить оперативно, буквально за декілька годин, відновили роботу необхідного обладнання, і уже більшість споживачів міста Києва і прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання. Також відновлено роботу систем водопостачання міста», — розповів Кудрицький.

Він зазначив, що були влучання в цілий ряд об’єктів «Укренерго» та обленерго на Київщині, через це були певні перерви в енергопостачанні.

Проте, наголосив голова «Укренерго», попри певні пошкодження та складнощі, атака не несла критичної загрози для роботи енергосистеми.

«Я сам нещодавно був на одному з енергооб’єктів, якій постраждав. Там вже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю що, якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення – це питання буквально кількох годин», — пояснив Кудрицький.

За його словами, питання запровадження надзвичайного чи особливого стану в енергосистемі навіть не розглядається.

«Енергосистема в цілому працює збалансовано. Сьогодні ми займалися з самого ранку ліквідацію локальних наслідків прильотів», — зазначив голова «Укренерго».