Госдолг США достиг рекордных 34 триллионов долларов

Валовой государственный долг федерального правительства США достиг рекордного уровня, превысив 34 триллиона долларов, следует из данных, опубликованных Министерством финансов.

Это предвещает грядущие политические и экономические сложности при попытках исправить финансовую ситуацию в Америке.

Госдолг превысил отметку в 34 триллиона долларов на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии.

В январе 2020 года Бюджетное управление Конгресса ожидало, что суммарный госдолг федерального правительства достигнет 34 триллионов долларов только в 2029 финансовом году.

Однако долг рос быстрее из-за пандемии, которая началась в 2020 году и остановила значительную часть американской экономики.

Тогда, сначала при президенте Дональде Трампе, а потом и при нынешнем президенте Джо Байдене, правительство брало значительные займы для стабилизации экономики и поддержки ее восстановления.

Но восстановление сопровождалось всплеском инфляции, который привел к росту процентных ставок и повышению затрат правительства на обслуживание долга.

«Пока что Вашингтон тратит деньги так, будто у нас неограниченные ресурсы, – считает профессор экономики Сун Вон Сон из Университета Лойола Мэримаунт. – Но дело в том, что бесплатных обедов не бывает. И я думаю, что перспективы довольно мрачные».

Валовой госдолг включает деньги, которые правительство должно самому себе, поэтому большинство политиков оперируют долгом перед другими лицами при оценке финансового состояния правительства. Эта цифра меньше, 26,9 триллиона долларов, и примерно равна ВВП США.

В июне прошлого года Бюджетное управление правительства в своем прогнозе на 30 лет предположило, что к 2053 году долг перед другими лицами достигнет рекордного 181% от ВВП.

Похоже, что пока госдолг не ложится тяжелым бременем на экономику США, поскольку инвесторы готовы одалживать деньги федеральному правительству. Такое кредитование позволяет правительству продолжать тратить деньги на свои программы, не повышая налоги.

Однако траектория госдолга в ближайшие десятилетия может представлять угрозу для национальной безопасности и основных программ, включая программы пенсионного обеспечения и медицинского страхования.

Эти программы стали самыми заметными драйверами ожидаемых расходов правительства в следующие десятилетия.

Иностранные держатели госдолга США – Китай, Япония, Южная Корея и европейские страны, уже сократили объемы американских гособлигаций.

Согласно анализу Фонда Петерсона, доля иностранных держателей американских долговых обязательств достигла пика в 49% в 2011 году, но сократилась до 30% к концу 2022 года.

«Долг будет продолжать стремительно расти, поскольку Министерство финансов планирует занять еще почти 1 триллион долларов до конца марта», – заявил глава Фонда Петерсона Майкл Петерсон.

«Увеличение долга триллион за триллионом, год за годом, должно стать тревожным сигналом для любого политика, которому небезразлично будущее нашей страны», – добавил он.