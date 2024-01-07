«Ракети з водою замість палива». У Китаї чистки у військах через кричущу корупцію

Американська розвідка повідомляє, що в Китаї йде масштабне військове чищення за указом Сі Цзіньпіна, розпочате після того, як з’ясувалося, що широко поширена корупція підірвала його зусилля щодо модернізації збройних сил і порушила питання про здатність Китаю вести війну, пише Bloomberg з посиланнями на американських спецслужб.

За останні шість місяців на корупції попалися понад десяток високопосадовців Міноборони, що може стати найбільшим чищенням у лавах збройних сил у сучасній історії Китаю, зазначає Bloomberg.

Особливо велика проблема у Ракетних військах

Корупція всередині ракетних військ Китаю і на всій оборонно-промисловій базі країни настільки велика, що офіційні особи США тепер вважають, що Сі з меншою ймовірністю розглядатиме можливість великих військових дій у найближчі роки, ніж це було б інакше.

Серед наслідків хабарництва американська розвідка називає «ракети, заправлені водою замість палива», та ракетні шахти на заході Китаю з кришками, які «не функціонують належним чином, щоб забезпечити ефективний запуск ракет», розповіло одне з джерел.

Китайський уряд виділив мільярди доларів на військову реформу, згідно з якою армія Китаю мала перетворитися на сучасну силу до 2027 року (Століття НВАК). Центральне місце у реформі займало створення ракетних військ, які мають відіграти ключову роль у будь-якому вторгненні до Тайваню.

У ході останнього засідання 29 грудня Законодавчий Юань (Парламент КНР) усунув дев’ять представників оборонного відомства, у тому числі п’ятьох, пов’язаних з ракетними військами, і як мінімум двох із Департаменту розробки обладнання, якому було доручено озброєння армії.

Декількома днями раніше Народна політична консультативна рада Китаю публічно усунула з посади трьох керівників державних виробників ракет. Ця хвиля чисток відбулася після усунення в жовтні колишнього міністра оборони Китаю Лі Шанфу — перебував на цій посаді лише сім місяців.

Як зазначає видання, це лише ті звільнення, які Пекін оприлюднив. На відміну від інших складових китайської політичної системи, військові не оголошують публічно про свої корупційні розслідування. Ще один генерал-майор Ракетних військ був непомітно відсторонений від роботи в муніципальному законодавчому органі Пекіна в листопаді, повідомило китайське видання новин Caixin.

Публічні ознаки прагнення Сі Цзіньпіна викорінити хабарництво у збройних силах вперше з’явилися в липні, коли вищий військовий орган Китаю оголосив про новий механізм виявлення та запобігання корупційним ризикам. Через кілька днів відділ розробки обладнання розпочав ретроспективне розслідування за фактом хабарництва, яке збіглося з періодом перебування Лі Шанфу на посаді Міністра оборони.

Здійснивши рідкісний крок, департамент перерахував вісім питань, які воно розслідувало, включаючи «відплив інформації» та допомогу певним компаніям у забезпеченні тендерних заявок. Незабаром після цього з’явилися повідомлення про те, що трьох високопоставлених керівників Ракетних військ було перевірено і усунено з посади.

Офіційна газета китайських військових у редакційній статті від 1 січня пообіцяла вести «війну з хабарництвом» цього року, даючи зрозуміти, що на горизонті можуть бути нові чистки.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-06/us-intelligence-shows-flawed-china-missiles-led-xi-jinping-to-purge-military

переклад — Віталій Рождаєв