Британська розвідка назвала найефективнішу зброю, якою ЗСУ нищать ворожу техніку на Херсонщині

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що українські сили використовують FPV-дрони разом з артилерією для атаки транспортних засобів російських військових сил.
Крім цього, розвідка наводить інформацію від воєнкора РФ, який каже, що 90% російської техніки було знищено в районі селища Кринки Херсонської області.
«Найімовірніше, неможливість Росії протистояти FPV-дрони пов’язана з нестачею російських засобів електронної боротьби в цьому регіоні», — припустили у розвідці.
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