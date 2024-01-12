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Британська розвідка назвала найефективнішу зброю, якою ЗСУ нищать ворожу техніку на Херсонщині

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що українські сили використовують FPV-дрони разом з артилерією для атаки транспортних засобів російських військових сил.

Крім цього, розвідка наводить інформацію від воєнкора РФ, який каже, що 90% російської техніки було знищено в районі селища Кринки Херсонської області.

«Найімовірніше, неможливість Росії протистояти FPV-дрони пов’язана з нестачею російських засобів електронної боротьби в цьому регіоні», — припустили у розвідці.

12 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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