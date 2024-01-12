Росіяни розмістили додаткових 10 тисяч військових на Маріупольському напрямку

Російські війська на Маріупольському напрямку розмістили додаткових 10 тисяч окупантів. Вони через декілька тижнів вже будуть на фронті.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на мапі червоним помічено ділянки, де війська РФ лише за останні півтора-два тижні розмістили нові підрозділи окупантів. Наразі їм транспортують техніку та обладнання.

“Це на доданок до тих, які вже базувались або готувались на території Маріуполя та району. Тут додаткових не менш 10 тисяч окупантів — контрактників. За тиждень-два вони будуть на фронті, а на їх місце заїдуть нові”, – розповів Андрющенко.