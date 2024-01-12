Що подивитись — артхауз Ergo Proxy від Катрусиного кінозалу

П’ятниця, друзі, та час «Катрусиного кінозалу».

Ну ви вже знаєте, що я особисто фанат Філіпа Діка, та «дорослого»аніме. Тому.., логічно, що ми продовжуємо тему 18+ з Японії на тему постапокаліпсиса та антиутопій.

Це вже епоха «філософії кіберпанку» в індустріїї аніме, після того як японський економічний пузир луснув, а отже нас чекає переосмислення майбутнього. Така собі японська бандура з сумними піснями.

Сьогодні в нас черговий «топчик» з кібер-панку з елементами готики. Це відомий артхауз Ergo Proxy.

Це ідейно глибокий серіал, не для кінотеатрів з попкорном.

Коли авторська студія Manglobe вирішила стартувати на японському ринку, вони почали з двох цікавих проектів. Це вже відомий «Самурай Чамплу» — відірваний на всю голову серіал про трійку шукачів пригод з Японії епохи 19 сторіччя, та знятий на два роки пізніше Ergo Proxy.

Сюжет классичний для пізднього кіберпанку Японії. Світ знищено, залишки цивілізаціїї живуть в купольних містах. В середині міста — технологічна диктатура.

На цьому стандарт закінчується, та починається поступово розвиватися ще більш пессимістичний сценарій. В шоу є два рівні сприйняття — формальний, що складається з сюжетних ліній, які поступово сходяться в одному місці, та перевертають сприйняття героїв на протилежне, та філософсько-символічний.

Мені сподобались обидва.

Серіал вже за кілька років став культовим, хоч спочатку він не мав значного успіху.

Як на мене — це дуже цікавий варіант нашого власного майбутнього.

Я не те щоб пессиміст. Моя думка взагалі скептична відносно технологічних революцій. Бо вони, це палка з двома кінцями. Причому як для дикунів, так й для високорозвинутих цивілізацій.

В данному випадку ми бачимо классичне питання самоідентифікаціїї та питання взагалі буття людства, як машини нескінченного сталого розвитку.

Автори дають свою відповідь — технології не гарантують сталого розвитку, наука також. Все в середині людини, її еволюційному базисі, що працює на інстинктах виживання. А значить, змінити еволюційно людство можливо тільки створивши нові правила виживання. Тобто — іншу цивілізацію.

Серіалу ставлю 9/10 (трошки плутано, занадто екзістенційно , але цікаво).

Перегляд лише 18+

І будьте обережні — ви залазите в середину проблеми.

Віталій Рождаєв