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В ЗСУ запроваджують систему управління оборонними ресурсами

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначено, що ця система автоматизує процеси постачання, формує заявки, інформацію про залишки на складах. Також вона допомагає бачити реальну потребу — закуповувати й забезпечувати військових усім необхідним вчасно.

Відомо, що автоматизовувати спочатку почали облік речового майна, і завдяки цьому процеси та обладнання в одному з центрів забезпечення оперативного рівня, який об’єднує велику кількість військових частин, повністю оновлені.

«Пріоритет Міністерства оборони — це впровадження автоматизованих систем і відмова від паперових процесів. SAP допоможе нам забезпечити найсучасніший процес управління оборонними ресурсами», — сказала на зустрічі із партнерами заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Водночас завдяки системі управління оборонними ресурсами автоматизовано контроль за постачанням, обліком військової техніки й озброєння на основних базах. Зокрема, це стосується й запчастин до техніки. Їх Україна отримує в рамках міжнародної технічної допомоги.

«Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом остаточного запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики і повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях», — додала радниця заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

У Міноборони зазначили: до кінця 2024 року планується провести облік майна у всіх складах та військових частинах, які працюватимуть з системою SAP. За словами Міністерства, вони також будуть повністю модернізовані.

13 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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