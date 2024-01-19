Кулеба закликає Захід серйозно поставитися до придушення спроможності РФ виробляти зброю » Фанаты Мадонны подали в суд: она опоздала на концерты на два часа Два американских поклонника певицы Мадонны подали в суд на организаторов ее концертов в Нью-Йорке, из-за того, что несколько шоу ее нынешнего тура начались на два часа позже заявленного времени. Как объясняется в судебных документах, три декабрьских концерта тура Celebration должны были начаться в 20:30 по местному времени, но в каждом случае они начались только после 22:30, а закончились около часа ночи. Это возмутило истцов Майкла Феллоуза и Джонатана Хаддена, потому что они бы не стали платить за билеты, если бы знали, что шоу закончится так поздно. По их словам, после концерта они оказались в затруднительном положении, так как общественный транспорт был ограничен, а цены на частный были повышен. «Многим владельцам билетов, посетившим концерты в будние дни, потом нужно было рано вставать — на работу или для выполнения своих семейных обязанностей на следующий день», — говорится в их заявлении. Феллоуз и Хадден обвиняют промоутера Live Nation и концертно-спортивный зал Barclays Center в «ложной рекламе, введении в заблуждение по небрежности, а также в несправедливой и вводящей в заблуждение торговой практике». Би-би-си обратилась за комментариями к Мадонне, Live Nation и Barclays Center. Феллоуз и Хадден были на концерте Мадонны в среду 13 декабря 2023 года. Но и в последующие два вечера, в четверг 14-го и в субботу 16-го, присутствовавшие там сообщали, что шоу тоже начались на два часа позже. Для своего иска они добиваются группового статуса, чтобы охватить и остальных посетителей шоу Celebration, оказавшихся в той же ситуации, что и они. Истцы требуют возмещения ущерба в неустановленных размерах. «Ответчики не уведомили владельцев билетов о том, что концерты начнутся намного позже заявленного времени, указанного на билете и в рекламе, в результате чего владельцы билетов ждали несколько часов», — говорится в судебном документе. В судебных документах также говорится, что Мадонна «имеет длинную историю опозданий и задержек своих концертов, иногда на несколько часов». В числе приведенных примеров — туры Rebel Heart 2016 года, Madame X 2019-2020 годов и предыдущие туры, в которых Мадонна «постоянно начинала свои концерты с опозданием более чем на два часа». АВТОР ФОТО,GETTY Это не первый раз, когда фанаты Мадонны недовольны ее опозданиями на свои выступлконцерты. В 2019 году один поклонник подал в суд из-за задержки ее концерта в США, но через месяц он добровольно закрыл иск. В том же году Мадонна опубликовала в твиттере (сейчас это соцсеть X) видео со своего концерта, в котором она говорит поклонникам: «Вам всем нужно себе кое-что уяснить. А именно: королева никогда не опаздывает». Аншлаговый концертный тур Мадонны Celebration включает 40 песен, выпущенных за 40 лет ее карьеры. Он охватывает Европу, США и Канаду и должен завершиться в апреле 2024 года. Прошлым летом у певицы были проблемы со здоровьем. В июне ее нашли без сознания в своей квартире в Нью-Йорке и срочно госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией. Она провела в больнице несколько дней, включая некоторое время в реанимации. Позже она сказала, что ей повезло, что осталась жива. После этого случая она перенесла начало тура с июля на октябрь прошлого года.