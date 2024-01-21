США знайшли планету схожу на ранню Землю, що знаходиться за 73 світових роки від нас

Про це повідомляє Science Alert.

Ця планета отримала назву HD 63433 d — новонароджена екзопланета, яка дещо більша за Землю й обертається навколо зорі, схожої на Сонце. Це найменша зі знайдених нами планет, вік якої становить менш ніж 500 мільйонів років — рідкісне вікно у формування планет, схожих на Землю, але не зовсім ідентичних до нашого світу.

Вивчення різних способів формування та еволюції планет, подібних до Землі, особливо навколо зірок, подібних до Сонця, допомагає вченим з’ясувати складові, які дозволяють життю з’являтися в інших частинах Всесвіту.

HD 63433 d дуже схожа на Землю. Однак вона відрізняється від Землі деякими досить захоплюючими та екстремальними способами.

«Це корисна планета, тому що вона може бути схожа на ранню Землю, — зауважила астрофізик Мелінда Суарес-Фуртадо з університету Вісконсіна в Медісоні, яка разом з астрономом Бенджаміном Капістрантом з університету Флориди очолювала це дослідження. — Попри те, що ця планета знаходиться на дуже близькій орбіті, ми можемо використовувати подальші дані для пошуку доказів газовиділення і втрати атмосфери, які можуть бути важливими обмеженнями для еволюції земних світів. Але на цьому схожість закінчується — і закінчується драматично».

Світ розміром із Землю було виявлено під час дослідження за допомогою телескопа TESS.

HD 63433 d в 1,1 раза більша за Землю. Ми ще не знаємо її масу, але її фізичні розміри вказують на те, що вона має земну будову — кам’янистий світ, подібний до Землі, Марса чи Венери.

Екзопланета обертається навколо своєї зірки по надзвичайно вузькій орбіті раз на 4,2 дня. Це означає, що вона та її зірка знаходяться дуже близько одна до одної, настільки близько, що HD 63433 d, ймовірно, приливно-відливна планета, яка завжди повернута однією стороною до зірки з денною температурою 1297 градусів за Цельсієм.

По суті, це величезний лавовий океан.

Земля, звичайно, ніколи не була так близько до Сонця, але вона могла досягати температури понад 2 тисячі градусів за Цельсієм після зіткнення, в результаті якого від неї відколовся шматок планети та утворився Місяць.

HD 63433 d — найближча до Землі екзопланета з подібним до земного радіусом, що обертається навколо молодої зорі. Цей світ ще багато чого може нас навчити; дослідники сподіваються дізнатися про нього більше в найближчі місяці.