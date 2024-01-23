Помер засновник Boney M

Про це повідомляє Daily Mail.

Відомий музикант та продюсер Френк Фаріан помер у своїй квартирі в Маямі на 83-му році життя через два роки після того, як йому встановили серцевий клапан свині, повідомили його представники.

Фаріан продав 800 млн записів по всьому світу і був одним із найуспішніших поп продюсерів 20 століття.

Він став найбільш відомим після заснування гурту Boney M у 1970-х роках, для якого створив такі хіти, як Daddy Cool, Rasputin, Ma Baker і Brown Girl in the Ring. Фаріан також заснував скандальну R&B-групу Milli Vanilli, у якій виступали фронтмени, які лише синхронно рухали губами під час свого виступу, який отримав премію «Греммі». Це стало одним з найбільших скандалів в історії попмузики. Співаки Морван і Пілатус були змушені повернути свою нагороду «Греммі» в номінації «Найкращий новий артист» через шалену реакцію та загрозу кількох судових позовів.

У 2022 році Фаріан розповів у інтерв’ю виданню Bild, що йому в груди вставили «клапан серця свині», оскільки його власний клапан зменшився з віком. За результатами операції Фаріан сказав, що йому призначили схожий на Віагру препарат.

«Це активний інгредієнт, схожий на віагру, і має хороший побічний ефект. Але, чесно кажучи, я зараз взагалі не думаю про секс. Сьогодні я насолоджуюся смачною їжею і просто щасливий, що я все ще живий», — сказав він.

Процедура передбачала хірургічну заміну несправного людського клапана тканинним клапаном, зокрема свинячим чи коров’ячим. Новий клапан зазвичай служить людині до 15 років.

Протягом своєї кар’єри Фаріан також працював з такими легендами музики, як Міт Лоуф і Стіві Вандер.

У 2008 році Фаріан розлучився зі своєю цивільною дружиною і матір’ю дітей, колишньою моделлю Чиньєю Он’євенджо.

В інтерв’ю 2012 року Фаріан, якому тоді було 70 років, підтвердив, що він розлучився з Он’євенджо і тепер зустрічається з її найкращою подругою, жінкою на ім’я Енджі, якій на той час було 28 років.