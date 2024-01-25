ООН підтвердила відкриття рахунку в російському банку

Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що відкрила рахунок у російському банку, оскільки західні санкції ускладнили використання звичайних платіжних каналів.

Про це повідомляє Reuters.

Рахунок було відкрито ще 2022 року, зараз його використовують для отримання обов’язкових і добровільних внесків у цю міжнародну організацію, повідомив представник ООН. Зокрема, таким чином організація отримує членські внески від трьох російських банків до програми кліматичного фінансування ООН.

«Секретаріат ООН відкрив російський банківський рахунок, що відповідає нашій політиці допомоги всім державам-членам у сплаті оціночних внесків, без чого вони втрачають право голосу», — сказав представник ООН.

«Відкриття рахунку було необхідним, оскільки інші звичайні канали оплати мали проблеми, пов’язані з санкціями», — додали в ООН.