Пентагон: Россия сталкивается с многочисленными проблемами при продолжении войны

Россия сталкивается с многочисленными проблемами по мере того, как ее война в Украине приближается к двухлетней отметке, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в интервью «Голосу Америки».

По его словам, «Россия испытывает нехватку боеприпасов и военной техники, значительные проблемы с цепочкой поставок, значительные проблемы с персоналом»

«Поэтому мы видим, что они [Россия] обращаются к таким странам, как Северная Корея и Иран, чтобы получить военные возможности и боеприпасы, – отметил представитель Пентагона. – И опять же, это просто демонстрирует проблему, которую они испытывают в плане пополнения собственных запасов оружия».

Пэт Райдер подчеркнул, что с точки зрения США и международного сообщества, значительным преимуществом Украины является поддержка со стороны более 50 стран мира, которые совместно работают над оказанием помощи стране.

«Это не только США, – сказал Райдер. – Это международные усилия, и многие страны, в том числе НАТО, стремятся оказать Украине необходимую помощь в сфере безопасности».

Пресс-секретарь Пентагона высоко оценил кооперацию всех союзников, которые «работают вместе, чтобы понять – как можно объединить наши ресурсы и наши возможности, чтобы не истощать наши собственные запасы вооружений, но в то же время поддерживать Украину».

Райдер также подчеркнул улучшение сотрудничества и сплоченности НАТО.

«Я думаю, что одним из важных последствий российского вторжения в Украину, стал стимул к дальнейшему укреплению сплоченности НАТО и возможностей НАТО», – отметил Райдер.

По его словам, «это всегда был невероятно сильный альянс. Но сейчас он, вероятно, самый сильный с момента своего основания, после Второй мировой войны. И это еще один показатель того, как союзники по НАТО объединилась, чтобы на деле посмотреть, как мы можем работать вместе в кризисной ситуации, и, что самое главное – как мы можем сдерживать потенциальный конфликт».

«Я думаю, что НАТО будет и дальше становиться все сильнее и сильнее, поскольку мы снова работаем вместе, чтобы обеспечить безопасность Европы и наших союзников по НАТО», – отметил Райдер.