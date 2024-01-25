«Яблучне зернятко» — кіно на вихідні

Наш «Катрусин кінозал» нагадує про рубрику «Аніме 18+» або классика для дорослих.

Та сьогодні не вдумливий фільм, а один з піонерів синегрії кіберпанку та категорії «Меха», знамените в минулому «Яблучне зернятко».

В манзі особливо нічого супер-геніального по сюжету, окрім того, що це одна з перших успішних робіт автора … «Привида у броні» — Масамуне Сиро. Автора саме манги — не фільму. Фільм зняв Мамору Осії.

Саме тут Масамуне Сиро заклав основу майбутнього жанру, поки без складної деталізації.

Якщо ви подивитесь цей повнометражний фільм, то побачите деякі елементи з майбутнього «Привида». Правда «Привид» в манзі та «Привид» у фільмі відрізняютьсяі доволі серьозно.

Та сам стиль й ідеї схожі і фактично, це — початок ери кіберпанку в Японії, хоча й проект не такий масштабний як «Акіра».

Фільм отримує 8/10 (це явно експлуатаційне кіно, з елементами трешаку), та має сенс для перегляду. Непогана анімація, всякі цікаві залізяки, логіка сюжету і дивитись можна від 16+

Ну, а для мене це стара улюблена лампова анімація з музикою з синтезатора Ямаха CS-80

Є версія фільму на Ютубі — подивіться як виглядав перший прототип майора Кусанагі, коли вона була ще людиною.

Віталій Рождаєв