Потужний вибух стався на заводі в Росії, що випускає компоненти ядерної зброї Зворотні посилання та їх вплив на SEO просування веб-ресурсів » «Мы на пути к победе». Нетаньяху отверг предложение ХАМАС о перемирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. «Мы на пути к полной победе. […] Это вопрос не нескольких лет или десятков лет, это вопрос месяцев», — сказал он на пресс-конференции. Он также распорядился о наступлении на город Рафах на юге Газы, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в зоне боевых действий. Заявление Нетаньяху прозвучало в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который в пятый раз за время войны Израиля с ХАМАС совершает турне по региону, и после того, как ХАМАС выдвинул ряд требований в ответ на предложение о прекращении огня, которое обсуждалось в последние дни с участием ближневосточных посредников.