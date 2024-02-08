«Мы на пути к победе». Нетаньяху отверг предложение ХАМАС о перемирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев.
«Мы на пути к полной победе. […] Это вопрос не нескольких лет или десятков лет, это вопрос месяцев», — сказал он на пресс-конференции.
Он также распорядился о наступлении на город Рафах на юге Газы, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в зоне боевых действий.
Заявление Нетаньяху прозвучало в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который в пятый раз за время войны Израиля с ХАМАС совершает турне по региону, и после того, как ХАМАС выдвинул ряд требований в ответ на предложение о прекращении огня, которое обсуждалось в последние дни с участием ближневосточных посредников.
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