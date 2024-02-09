Верховний суд США може відхилити спробу виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів у президенти 2024 року

Верховний суд США може відхилити спробу виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів у президенти 2024 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Напередодні судді з різних ідеологічних кіл заявили, що Конгрес, а не окремі штати мають встановлювати стандарти, за якими кандидата в президенти може бути дискваліфіковано за участь у заколоті.

Верховний суд Колорадо, посилаючись на конституційне положення, ухвалене після Громадянської війни, у грудні не допустив Трампа до президентських виборів у штаті, вважаючи, що він брав участь у заколоті, підбурюючи своїх прихильників до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, щоб зупинити сертифікацію перемоги президента Джо Байдена на виборах у листопаді 2020 року.

Трамп подав апеляцію, і Верховний суд США прискорив розгляд справи напередодні первинних виборів у Колорадо, які відбудуться 5 березня.

«Якщо позицію Колорадо підтримають, то, безсумнівно, з іншого боку буде проведено процедуру дискваліфікації», — сказав голова Верховного суду Джон Робертс.

Він припускає, що штати по всій країні вживуть заходів партійної відплати.

«Значна кількість штатів скаже: хто б не був кандидатом від демократів, ви виключені з бюлетеня. А в інших — за кандидата від республіканців — ви виключені з бюлетенів», — заявив він.

Джейсон Мюррей, який представляє інтереси шістьох республіканців і незалежних виборців із Колорадо, що подали позов про дискваліфікацію Трампа, відкинув подібні побоювання.

«Положення про дискваліфікацію не діє вже 150 років. І це тому, що нічого подібного 6 січня ми не бачили з часів Реконструкції. Заколот проти Конституції — це щось екстраординарне», — сказав він.