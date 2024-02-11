Новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану

Новий командувач Сил тероборони ЗСУ Ігор Плахута керував Внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану.

Як повідомляє hromadske, у зачистці урядового кварталу вночі 10 грудня 2013 року брали участь близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону «Беркут».

Плахута на той час обіймав посаду начальника управління Південного територіального командування Внутрішніх військ.

За інформацією ЗМІ, саме Плахута 21 січня 2014 року вів переговори із активістами від імені силовиків.

У 2005—2008 роках Ігор Плахута служив командиром Окремої президентської бригади. У 2009 очолив 169-й навчальний центр.

Як відомо, у Збройних силах України продовжуються кадрові зміни. Так, сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об’єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони. Про це свідчать відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль.

Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк.

Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.