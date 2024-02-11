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Потрібні дрони, артилерія, РЕБ та ППО: Зеленський звернувся до Макрона

Про це повідомляє пресслужба Зеленського.

«Провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав найшвидшого одужання пораненим», — йдеться в повідомленні.

Лідери країн обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.

Зеленський подякував за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар», а також снарядів до них.

Окрім того, президенти України та Франції поспілкувалися про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

«Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України», — наголосив Зеленський.

11 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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