Байден відреагував на заяви Трампа щодо погроз союзникам

Президент США Джо Байден назвав заяви свого попередника Дональда Трампа, який розповів, як погрожував союзникам «заохотити» РФ до агресії, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку, «жахливими і небезпечними» — The Hill
«Визнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну зелене світло для продовження війни і насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну і поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими і небезпечними».
Він попередив, що потенційний другий термін Трампа зруйнує американські міжнародні відносини і заохотить ворогів США.
Байден також назвав ці висловлювання очікуваними від людини, «яка обіцяє правити як диктатор в перший день, якщо повернеться в Овальний кабінет, подібно до тих, кого він вихваляє».
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