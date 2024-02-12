Пашинський заявив, що СБУ та НАБУ провели обшуки в його будинку

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Справа щодо передачі «палива Курченка» а насправді палива кремлівської «Роснефті», державі — за часів мародерства Януковича цей олігарх нажився активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-му році вдалося передати державним нафтовим операторам» — зазначив він.

Пашинський наголосив, що у 2015 році він звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом «Роснефті», що викликало різку критику з боку спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів, у результаті чого росіяни домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014.

«Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки», — пояснив екснардеп.

Окрім цього, він зазначив, що декілька тижнів тому Росія звинуватила його у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі у 2014 році.

«І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих… Шановні, якщо вже вирішили копнути у той період і дослідити, як я ще допоміг з передачею активів Януковича державі та ЗСУ, то зверніть увагу на спецконфіскацію сотень мільйонів доларів у бюджет», — зауважив Пашинський.

Екснардеп пояснив, що з березня 2022 року, відтоді як він став очільником Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, жодного разу не покидав Україну та закликав припинити обшуки.

«Підприємства-учасники Асоціації виробляють безпілотники, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, станції РЕБ та РЛС. Кожного дня ми переживаємо загибелі близьких, російські бомбардування, аудити ДАСУ. Як Голова Асоціації і координатор багатьох оборонних програм, в мене лише прохання до слідчих — не відволікайте мене Курченком, будь ласка», — підсумував Пашинський, наголосивши, що інформація про підозру — фейк.