Шмигаль зустрівся з представниками МВФ

Про це очільник уряду України повідомив у Telegram.

«Провели зустріч у Києві з командою Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан. Подякував за успішний другий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів. Обговорили впровадження реформ та фінансування України на цей рік. Уряд наполегливо працює з партнерами у цьому напрямку. Маємо позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро, підтримку країн G7», — написав Шмигаль.

Фото: Офіційний телеграм-канал Прем‘єр-міністра України

Також він розповів представникам МВФ про ефективність зернового коридору та його вплив на економіку.»Окреслили точки зростання ВВП, серед яких розвиток оборонно-промислового комплексу. Маємо значний потенціал», — зазначив прем’єр.

Також він розповів гостям про роботу в напрямку конфіскації заморожених російських активів.

«Розраховуємо спільно з партнерами цього року напрацювати механізм, який дозволить спрямувати ці активи для відновлення нашої країни», — написав Шмигаль.

Фото: Офіційний телеграм-канал Прем‘єр-міністра України

Він нагадав, що МВФ за 2022-2023 роки надав Україні понад 7 млрд доларів США, а цьогоріч Київ очікує отримати 5,4 млрд доларів.

Фото: Офіційний телеграм-канал Прем‘єр-міністра України

Про прибуття до Києва вранці повідомив постійний представник МВФ Ваграм Степанян. За його словами, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, які стоять перед економікою України.Як додав Степанян, команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться «пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка МВФ цього важливого завдання».

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.