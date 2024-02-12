Суд відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді у «Львівській політехніці»

Про це йдеться в рішенні галицького районного суду, опублікованому на платформі Opendatabot.

Суддя визнав, що поняття аморального проступку, за який звільнили Фаріон, не визначається трудовим законодавством. Тому суд, як орган, що здійснює правосуддя, взявся на свій розсуд надавати оцінку тій чи іншій дії, яка може свідчити про порушення загальноприйнятих норм і правил. У поведінці філологині суд побачив поведінку, яка принижує людську честь і гідність. Крім того, суддя звернув увагу, що позивачка має можливість висловлювати свої коментарі, перебуваючи у відносно безпечному місці у своїй країні, в першу чергу завдяки військовослужбовцям Збройних Сил України.

«Важко уявити, що відчувають захисники нашої держави, які в силу тих чи інших обставин, використовують російську мову у спілкуванні, коли чують, що їх оцінюють у такий спосіб. Оцінюючи моральний аспект висловлювань позивача, не можна залишити поза увагою почуття військовослужбовців названої категорії, серед яких, поза усяким сумнівом, є люди, які отримали поранення чи інвалідність на усе життя, а також почуття рідних та близьких загиблих героїв. Не викликає жодного сумніву у суду те, що така поведінка позивача може демотивувати захисників країни», – йдеться в рішенні суду.

У підсумку суд у задоволенні позову відмовив. Ірина Фаріон впродовж 30-ти днів має право подати апеляцію на це рішення.