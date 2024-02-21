Росія активно вербує ув’язнених жінок для участі у війні проти України

У Росії триває активне вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України.
Про це повідомила пресслужба Національного спротиву.
Зокрема, впродовж останніх місяців Росія проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях у різних регіонах РФ.
“Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують здебільшого бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. За згоди на підписання контракту передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування”, – повідомили в ЦНС.
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