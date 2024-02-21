В ракеті КНДР, якою Росія била по Україні, сотні деталей з Європи та США Росіяни готові до нового наступу на Авдіївському напрямку, нова ціль – Ласточкине – “Третя штурмова” » Росія активно вербує ув’язнених жінок для участі у війні проти України У Росії триває активне вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України. Про це повідомила пресслужба Національного спротиву. Зокрема, впродовж останніх місяців Росія проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях у різних регіонах РФ. “Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують здебільшого бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. За згоди на підписання контракту передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування”, – повідомили в ЦНС.