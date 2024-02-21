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Росія активно вербує ув’язнених жінок для участі у війні проти України

У Росії триває активне вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України.

Про це повідомила пресслужба Національного спротиву.

Зокрема, впродовж останніх місяців Росія проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях у різних регіонах РФ.

“Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують здебільшого  бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. За згоди на підписання контракту  передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування”, – повідомили в ЦНС.

21 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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