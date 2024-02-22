 
«  
  »

ЗСУ вдарили по полігону РФ на Херсонщині: загинули близько 60 окупантів

Про це пишуть Сили оборони півдня та речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в етері «Київ24».

«Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи», — сказала Гуменюк.

За її словами, у момент удару окупанти відпрацьовували злагодженість дій. Попередньо відомо про загибель близько 60 окупантів.

Водночас Гуменюк не стала повідомляти, чим було завдано удар по окупантах: «Чим працювали? Ми використовуємо всю наявну в нас зброю та потужність. Тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів. Хай розуміють, що дістанемо всюди».

22 февраля, 2024 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  