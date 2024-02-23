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Країни ЄС намагаються зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України

Про це пише «РБК-Україна» із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Чехія взяла на себе ініціативу, поки «європейські столиці сперечаються» про продовження основного механізму військової підтримки України з боку ЄС.

Посадовці, знайомі з ходом обговорень, кажуть, що країні потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів, яку Чехія організовує відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

«Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших», — сказали у джерелі й додали, що деякі країни вже зробили свій внесок.

23 февраля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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