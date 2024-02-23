РФ має змогу використовувати проти України майже 300 бойових літаків, — ГУР

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Багато (літаків має ворог, — ІФ-У). Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків», — сказав Скібіцький.

За його словами, «росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру». Однак заступник начальника ГУР МО зауважив, що літаки F-16, які Україна скоро отримає, є одним із засобів, що дасть змогу знищувати авіацію, яку ворог використовує для завдання бомбових ударів.

«Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове (недалеко від міста Кропивницький), намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну. А ми вже чітко впевнені і знаємо, що західні зразки озброєння набагато кращі й мають перевагу над російським, над радянським озброєнням. Будь-які. Це і точність, і ефективність, і інші параметри», — розповів Скібіцький.

Також він нагадав, що українські захисники нещодавно збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 РФ.

«Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині — з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити», — додав заступник начальника ГУР.