США можуть конфіскувати активи підсанкційних російських олігархів на $700 млн

США оприлюднили низку чергових санкцій проти Росії для посилення тиску на кремлівський режим через війну проти України.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції країни, передає Укрінформ.

Міністерство повідомило, що суд Південного округу Нью-Йорка висунув звинувачення проти трьох осіб, зокрема олігарха Андрія Костіна, який перебуває під санкціями, і заарештував двох його посередників.

США також подали позов про конфіскацію двох розкішних кондомініумів у Маямі, розташованих у готелі «Рітц Карлтон» вартістю $2,5 млн, які належать підсанкційному російському олігарху Віктору Перевалову.

Також оголошено про новий обвинувальний акт проти бізнесмена Владислава Осипова у справі про банківське шахрайство у зв’язку з експлуатацією 255-футової розкішної яхти Motor Yacht Tango, що належить підсанкційному олігарху Віктору Вексельбергу.

«Як стверджується, олігарх Андрій Костін та його співвідповідачі нехтували санкціями США, щоб підтримувати свій надзвичайно розкішний спосіб життя. За допомогою складних схем із залученням підставних компаній і незаконних транзакцій Костін та його спільники відмивали кошти й незаконно здійснювали операції з американською валютою для утримання й поліпшення супер’яхт і розкішного будинку в Аспені, відверто ігноруючи законодавство США», – заявив прокурор США Деміан Вільямс.

Ці заходи ініційовані робочою групою KleptoCapture при Міністерстві юстиції США, яку було створено в березні 2022 року для відстеження капіталу російських олігархів у зв’язку з війною.

За словами заступниці генерального прокурора США Лізи Монако, на сьогодні робоча група висунула 70 кримінальних звинувачень проти фізичних осіб і п’ять звинувачень проти компаній, а також ухвалила рішення про арешт чи конфіскацію активів на суму близько $700 млн.